Pallacanestro Serie B – La Fabo Heroes Montecatini punisce Monferrato Basket: finisce 77-105

Casale Monferrato ( Monferrato Basket – Fabo Heros Montecatini 77 -105) –Al “PalaEnergica Paolo Ferraris”, la Novipiù affronta la “corazzata” Fabo Herons di coach Meo Sacchetti. La Fabo Herons, reduce dalla sconfitta nel derby della cittadina termale contro la Gema, cerca di riscattare un inizio di stagione non brillante. Analoghe difficoltà in casa Monferrato Basket che, dopo la sconfitta di mercoledì sera a Lumezzane, si trova all’ultimo posto in classifica. Serviranno punti e grinta nel girone di ritorno per evitare la retrocessione diretta. A peggiorare le cose, alla lista degli indisponibili per i padroni di casa si aggiunge anche il play-maker Guerra. Dopo la palla a due e un inizio equilibrato, Montecatini prende il largo e chiude il primo tempo in vantaggio per 34-59. Martinoni offre una prestazione generosissima al pubblico casalese, ma il divario tra le due squadre è troppo ampio. Il match si conclude con un netto 77-105 a favore degli ospiti.Tre giocatori della MB hanno chiuso la partita in doppia cifra. Rupil raggiunge quota 10 punti, ma sulla sua prestazione grava un pesante 3/13 nel tiro da dietro la linea dei 6,75. Zanzottera si ferma a 12 punti cercando poco il tiro. Non ci sono più aggettivi, invece, per descrivere la stagione di Martinoni: per il capitano un’altra partita stupenda con 31 punti (11/12 da due), 8 rimbalzi, 8 falli subiti e +42 di valutazione.

Monferrato basket – Fabo Herons Montecatini

Parziali: 15-25/19-34/24-21/19-25

Monferrato Basket: Niccolo Martinoni 31 (11/12, 0/3), Tomas Zanzottera 12 (1/5, 2/3), Marco Rupil 10 (0/1, 3/13), Kesmor Osatwna 9 (1/2, 0/3), Simone Caglio 8 (1/2, 2/9), Destiny Osagie 6 (0/0, 2/7), Francesco Marcucci 1 (0/1, 0/4), Mamoudou Dia 0 (0/1, 0/0), Vittorio Iacorossi 0 (0/0, 0/0), Alberto Mossi 0 (0/0, 0/0), Nicolò Quaroni 0 (0/0, 0/1), Andrei ioan Flueras 0 (0/0, 0/0). Coach Corbani

Fabo Heros Montecatini: Riccardo Chinellato 27 (12/14, 0/2), Lukas Aukstikalnis 20 (1/4, 5/8), Giorgio Sgobba 15 (3/4, 3/6), Nicola Natali 13 (2/2, 3/5), Nicola Mastrangelo 11 (4/10, 1/4), Yannick Giombini 6 (2/6, 0/1), Youssouf Kamate 6 (3/4, 0/0), Filippo Rossi 4 (1/4, 0/1), Jose alberto Benites vicente 3 (0/1, 1/2), Antonello Ricci 0 (0/0, 0/1), Matteo Antonelli 0 (0/0, 0/0), Daniele Dell’uomo 0 (0/0, 0/0). Coach Sacchetti