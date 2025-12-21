Scontro tra due auto: quattro persone ferite di cui uno grave

21 Dicembre 2025 REDAZIONE Incidenti stradali 50

Condove (To) – Un incidente tra due auto si è verificato Sabato 20 Dicembre nel comune di Condove in via Moncenisio, all’altezza della frazione Molere. L’impatto tra una Fiat Panda  una Fiat 600 è avvenuto poco prima della mezzanotte. Sul posto sopraggiunti l’elisoccorso, tre ambulanze e i Carabinieri del nucleo radiomobile di Susa. Sono quattro le persone rimaste ferite nell’urto tra le vetture. Un ferito p stato trasportato all’ospedale Cto di Torino e altri tre all’ospedale di Rivoli in ambulanza.Al Cto di Torino è stato trasportato un ragazzo di 18 anni che ha riportato una serie di traumi. È stato sottoposto a un primo intervento e stamattina è di nuovo sotto i ferri. Prognosi riservata.

