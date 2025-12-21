Tragedia in casa vicino a Como: marito e moglie trovati senza vita

Uggiate con Ronago (Co) – Nel tardo pomeriggio di ieri, i corpi senza vita di un uomo e una donna sono stati trovati all’interno di una abitazione di Uggiate con Ronago, comune di circa seimila abitanti al confine con la Svizzera. Secondo le prime informazioni, so tratterebbe di una coppia di coniugi. L’allarma è stato lanciato dal figlio dell’uomo, che avrebbe fatto la tragica scoperta entrando nell’appartamento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Faloppio, che hanno avviato immediatamente i rilievi e le verifiche del caso. Al momento l’ipotesi ritenuta più credibile resta quella dell’omicidio – suicidio, anche se nessuna pista viene esclusa. Tra gli scenari al vaglio degli investigatori c’è anche quello che la donna possa essere stata colpita da un malore improvviso e fatale e che successivamente l’uomo, sconvolto, possa aver compiuto un gesto estremo. Secondo alcune indiscrezioni all’interno della casa è stato trovato senza vita anche il cane della coppia.Saranno ora gli accertamenti medico-legali e le indagini dei carabinieri della compagnia di Como a chiarire con precisione le cause dei decessi e la dinamica dell’accaduto