Aggredisce la compagna e poi i Carabinieri: uomo di 50 anni arrestato

RIvarolo Canavese (TO) – Un uomo di 50 anni di Cuorgnè ha aggredito i carabinieri intervenuti per sedare una lite in atto tra l’uomo e la sua compagna. È la serata di sabato 20 dicembre quando a Rivarolo Canavese la coppia litiga in casa e qui intervengono i militari.Secondo una prima ricostruzione, al culmine del litigio, avrebbe aggredito fisicamente la donna e poi avrebbe dato in escandescenze e colpito un militare con un calcio allo stomaco. Il carabiniere è stato successivamente medicato al pronto soccorso e se la caverà con pochi giorni di prognosi.L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e trasferito in caserma. Poi è stato trasferito nel carcere di Ivrea in attesa del processo per direttissima.