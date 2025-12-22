Bra, incendio in via Milano: la bonifica costa 2.550 euro

Bra (To) –Un incendio scoppiato la scorsa settimana in un alloggio di via Euclide Milano ha lasciato dietro di sé non solo danni materiali, ma anche un conto salato per la collettività. Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno sgomberato le masserizie bruciate per mettere in sicurezza lo stabile, il Comune di Bra ha dovuto affidare d’urgenza la bonifica dell’area esterna alla ditta specializzata Sisea.L’operazione di pulizia e rimozione dei detriti è costata 2.556 euro, una cifra che al momento è stata coperta dalle casse comunali e quindi dai fondi della tassa rifiuti pagata dai cittadini. Tuttavia, l’amministrazione ha precisato che si tratta di un esborso temporaneo: una volta concluse le indagini della polizia giudiziaria, il Comune cercherà di rivalersi sui responsabili per recuperare la somma. L’episodio riporta l’attenzione sui costi “invisibili” della sicurezza urbana, dove ogni emergenza o incuria finisce inevitabilmente per pesare sul bilancio pubblico.