Calcio Serie A – Hien nel recupero regala la vittoria alla Dea: Atalanta passa a Genova

Genova ( Genoa – Atalanta 0-1) – Gol nei minuti di recupero e vittoria per l’Atalanta nel posticipo della 16esima giornata di Serie A, col Genoa battuto 1-0 grazie a Hien. Al Ferraris il match si mette subito in salita per i rossoblù, con Leali espulso al 3′ per aver atterrato Maldini da ultimo uomo dopo il grave errore di Norton-Cuffy. Ma il Genoa di De Rossi non molla, anzi si compatta e gioca una prima frazione ordinata e senza tanti rischi nonostante l’inferiorità numerica, con la Dea che cerca la crepa sul muro difensivo del Grifone non riuscendo però a trovarla. Qualche errore di troppo in fase di costruzione, con Norton-Cuffy e Malinovskyi, rischia di aprire l’autostrada agli orobici che però in zona avanzata sono imprecisi, con le conclusioni di Scamacca e De Ketelaere che non riescono a far male ai liguri.Tre punti importantissimi per la Dea che sale al nono posto in classifica, un punto sfuggito dalle mani del Genoa che invece resta al quartultimo posto a +2 dalla zona retrocessione al termine di un match di cuore degli uomini di De Rossi.

Genoa – Atalanta

Gol: 45’+4′ st Hien

Genoa (3-5-2): Leali ; Marcandalli , Otoa , Vasquez ; Norton-Cuffy , Frendrup , Malinovskyi (22′ st Thorsby ), Ellertsson , Martin (5′ Sommariva ); Vitinha (38′ st Masini ), Ekuban (22′ st Colombo ). In panchina Lysionok, Sabelli, Ostigard, Fini, Venturino, Stanciu, Carboni, Ekhator. Allenatore: De Rossi

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi ; De Roon , Hien , Kolasinac (37′ st Krstovic ); Zappacosta (24′ st Sulemana ), Musah , Ederson (37′ st Brescianini ), Bernasconi (24′ st Zalewski ); De Ketelaere ; Scamacca , Maldini (12′ st Samardzic ). In panchina: Sportiello, Rossi, Ahanor, Scalvini. Allenatore: Palladino

Arbitro: Abisso