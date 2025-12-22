Circa 300 dipendenti di Konecta in piazza contro la chiusura

Asti – Circa trecento donne, dipendenti della Konecta Asti, in corteo per le vie dei mercatini in piazza Alfieri per una manifestazioe contro la chiusura dell’azienda. La notizia era arrivata il 5 dicembre: la sede di Asti della multinazionale spagnola delle telecomunicazioni chiuderà entro l’estate e i suoi 400 lavoratori, insieme ai 700 della filiale di Ivrea destinata alla stessa sorte, andranno nella sede di Torino in strada del Drosso, lontana dalle stazioni del capoluogo piemontese, mal servita dai mezzi pubblici e, in base a quanto ricostruito, non ancora in grado di accogliere tutti i dipendenti. Oggi la protesta delle lavoratrici astigiane si sposterà a Ivrea, sotto la sede della Confindustria del Canavese, dove si terrà il primo incontro tra sindacati, azienda e istituzioni.