Esplosione nella notte a Borgaro Torinese: banda di ladri fa saltare il bancomat

Borgaro Torinese (TO) –Ennesimo assalto a un bancomat in provincia di Torino ed ennesimo risveglio di soprassalto per i residenti nelle vicinanze. La notte di ieri, domenica 21 dicembre 2025, è toccato a quelli del centro di Borgaro Torinese dopo che la solita banda di ladri ha fatto saltare in aria lo sportello della filiale dell’Unicredit di piazza Europa. Ingenti i danni alle strutture, mentre non è stato quantificato ancora il bottino del colpo. I malviventi sono scappati facendo perdere le proprie tracce. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale. Quello di domenica è il sesto bancomat che è stato fatto saltare in aria nel corso di questo mese sul territorio provinciale.