Rapina in un supermercato in pieno centro a Milano: accoltellato un cassiere

Milano –Prima una bottigliata contro il vigilante. Poi le coltellate contro il cassiere. Infine l’arresto. Serata movimentatissima all’interno del supermercato Carrefour Express in via Torino, in pieno centro a Milano. Poco prima delle 18 di domenica un ragazzo di 20 anni ha cercato di rapinare il negozio armato di coltello.Al termine del parapiglia il giovane, un italiano, è stato arrestato dalla polizia di Stato. Poco prima ha ferito l’addetto alla sicurezza, 39 anni, con un colpo di bottiglia e, in modo più grave, il cassiere italiano ventitreenne. Il giovane è stato accoltellato alla spalla e all’addome. È stato soccorso dal personale dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) arrivato con quattro equipaggi su tre ambulanze e un’automedica.I soccorritori lo hanno trasportato all’ospedale Niguarda, non è in pericolo di vita. Il trentanovenne è stato trasferito al Policlinico, per le conseguenze della bottigliata. In ospedale anche il ventenne rapinatore, trasferito al Fatebenefratelli perché nel caos si è ferito a una mano. È piantonato dagli agenti delle Volanti: contro di lui s’ipotizza l’arresto per tentata rapina aggravata.