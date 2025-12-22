Uomo tratto in salvo dalle acque gelide del Po dagli agenti di Polizia

Torino – La Polizia di Stato ha tratto in salvo, a Torino, un uomo che stava per essere trascinato via dalla forte corrente del fiume Po. I fatti sono accaduti ieri in orario serale, quando è giunta alla centrale Operativa della Questura di Corso Vinzaglio la segnalazione di una persona in acqua all’altezza del ponte Balbis. I poliziotti. dal ponte, hanno immediatamente individuato l’uomo che si trovava con il corpo sommerso dall’acqua e si stava tenendo con le mani alla riva. Gli agenti hanno prestato immediato soccorsoe sono riusciti ad accorciare sempre più la distanza dall’uomo che stava perdendo progressivamente conoscenza, fino al punto in cui sono riusciti ad afferralo e a trarlo definitivamente in salvo.La persona soccorsa, dopo essere stato portata sulla battigia, è stata fatta riscaldare all’interno della Volante, in attesa che giungessero gli operatori del 118, per il successivo trasporto in ospedale.