A 90 km/h in pieno centro ubriaco, scappa dalla locale

Genova – Nei giorni scorsi, tra gli altri casi, quello di un genovese di 27 anni che al volante di un’auto, non si è fermato all’alt intimato da una pattuglia che aveva rilevato una velocità superiore ai limiti consentiti. Il giovane è stato infatti individuato in galleria Colombo, in pieno centro mentre viaggiava a 87 km/h. Il ragazzo però non si è fermato e anzi, è scappato effettuando una manovra pericolosa. Dopo aver fatto momentaneamente perdere le sue tracce, è stato rintracciato in via Lagustena grazie al “Targa System” dove è stato fermato e sottoposto test alcolemico, circostanza in cui gli agenti hanno registrato valori oltre i limiti di legge. Il ragazzo è stato quindi denunciato in guida in stato di ebbrezza, superamento dei limiti, cambio di corsia pericoloso, per non aver ottemperato all’alt degli agenti e per mancanza dei documenti necessari per la guida. La patente gli è stata ritirata.