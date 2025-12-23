Controlli delle forze dell’Ordine: due arresti e duecento persone identificate

Alessandria – Ecco il bilancio dei controlli effettuati ad Alessandria dalle forze dell’ordine: due arresti, circa duecento persone identificate, sequestri di cocaina e cannabinoidi e denaro contante ritenuto provento dello spaccio. I servizi straordinari hanno interessato il centro cittadino, i parchi pubblici e alcune aree ritenute sensibili, oltre ad esercizi commerciali e luoghi di aggregazione. E’ stato pure denunciato in stato di libertà un soggetto per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.