Il Tar dice no alla gestione Acqua Novi: niente soldi da erogare

Novi Ligure (AL) – Ha respinto il ricorso di Gestione Acqua Novi il Tar del Lazio contro il blocco dei fondi Pnrr attuato dal Ministero delle Infrastrutture. I giudici amministrativi hanno ritenuto che Agc, la società consortile nata nel 2018 come gestore unico dell’Egato6 e poi trasformata in contratto di rete, non è conforme alla normativa che la autorizzava solo in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato. Quindi è nulla la proroga fino al 2034 e di conseguenza i soldi del Pnrr non possono essere erogati. Resta in piedi l’altro ricorso novese, quello al Tar Piemonte, contro la nascita quale gestore unico della So.Ge.Ri, società in cui si è trasformata Amag Reti idriche: sentenza prevista a Marzo, ma molte motivazioni sono già messe in discussione dal verdetto del Tar Lazio.