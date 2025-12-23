Pallacanestro Eurolega – Milano va ko anche a Dubai: seconda sconfitta consecutiva in Eurolega

Dubai ( Dubai – Olimpia Milano 99-92) – Nel diciottesimo turno di Eurolega di basket arriva il secondo ko consecutivo per Milano: dopo la sconfitta contro il Fenerbahce l’Olimpia deve arrendersi 99-92 anche sul parquet di Dubai. Gli emiratini costruiscono il loro successo grazie ad un primo periodo stellare (31-20), con Bacon (25 punti nel match) e l’ex Venezia Kabengele (17 punti) protagonisti. All’Armani non bastano i 15 di Nebo, arriva la nona sconfitta. Seconda sconfitta consecutiva per Milano, Dubai tra le mura casalinghe vince 99-92. I padroni di casa sono magistrali in attacco nel corso del primo periodo: 31 punti segnati al netto di soli 20 subiti, con la difesa biancorossa che fatica a contenere le offensive dell’ex Venezia Kabengele. L’Olimpia prova a rientrare dopo la prima pausa breve con Nebo e LeDay, riducendo sensibilmente il divario all’intervallo (56-49). Al rientro in campo dopo la sosta negli spogliatoi gli ospiti sono ancora pimpanti: Ellis e Booker (oltre al solito e solido Shields) portano i lombardi fino al -1, con il tabellino sul 72-71 a seicento secondi dalla fine. Gli emiratini tornano a premere sull’acceleratore nel quarto periodo, con Wright (19 punti nel match) che sale in cattedra insieme a Bacon: quest’ultimo (da top scorer di serata con i suoi 25 punti) trascina Dubai alla vittoria, sul punteggio finale di 99-92. Con questo successo Dubai sale a quota 9 vittorie e 9 sconfitte, eguagliando il record di Milano: le due formazioni sono ora entrambe appena fuori dalla zona play-in.

Dubai – Olimpia Milano

Parziali: 31-20/25-29 (56-49)/16-22 (72-71)/27-21 (99-92)

Dubai: 1 Mason, 4 Avramovic, 7 Prepelic, 9 Ellis, 11 Kondic, 13 Musa, 22 Armstrong, 25 Wright IV, 2 Dangubic, 3 Bacon, 5 Abass, 8 Bertans, 10 Anderson, 32 Ryan, 15 Sanli, 17 Kabengele, 30 Petrusev, 34 Kamenjas. Coach Golemac

Olimpia Milano: 16 Leday, 31 Shields, 6 Booker, 3 Ellis, 12 Brooks, 2 Brown, 42 Dunston, 23 Guduric, 1 Mannion, 32 Nebo, 17 Ricci, 35 Tote. Coach Poeta

Arbitri: Lottermoser, Celik