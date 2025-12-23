Ragazzo rapinato e costretto a prelevare: salvato dalla telefonata del padre

Milano – Momento di panico e brutta disavventura per un ragazzo di 15 anni che ieri sera, 22 Dicembre, a Milano è stato circondato da un gruppo di ragazzi che, dopo averlo minacciato, l’hanno derubato del portafogli, del telefono cellulare e persino di scarpe e giubbotto. E’ successo in viale Tunisia, nella centrale zona di Corso Buenos Aires, dove i Carabinieri hanno arrestato un ventenne di origini tunisine e tre minorenni, due stranieri e una ragazza italiana che si trovano ora nel carcere minorile di Beccaria. Nei confronti dei quattro, residenti nel Bergamasco, le accusa sono di rapina, tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e sequestro di persona. I quattro rapinatori, hanno trattenuto per circa un’ora il quindicenne, che è stato anche costretto a recarsi presso uno sportello bancomat con l’intento di prelevare forzatamente dei soldi. La carta in suo possesso era però priva di denaro e, per farsela ricaricare, il giovane è stato costretto a telefonare al padre. L’uomo prontamente, ha dato l’allarme ai Carabinieri che sono poi intervenuti sul posto. Gli aggressori hanno poi provato a scappare ma sono stat tutti bloccati. I quattro, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, erano sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e per questo motivo sono stati condotti al Pronto Soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli.