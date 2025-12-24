Il liceo Amaldi di Novi pubblica una collana in quaderni di foto e ricordi

Novi Ligure (AL) – Il liceo Amaldi di Novi – che accorpa lo storico liceo Doria e lo Scientifico – diretto da Michele Maranzana, ha appena pubblicato la “Collana dei quaderni del liceo” inerente la sua storia con memorie individuali e immagini, a cura d’un consiglio d’istituto la cui presidente è un’ex alunna del Classico, Sara Pasquale, figlia di Romano Pasquale, decano dei giornalisti novesi. Nei “quaderni” si legge il riassunto dell’attività quasi centenaria dell’istituto, anche se lo scientifico – all’inizio sede distaccata del Galilei di Alessandria, operante nel palazzo della Nitens – ha iniziato a “lavorare” solo nel 1967, grazie all’interessamento dei novesi Alberto Guenna, Paolo Pernigotti e dell’onorevole Angelo Armella.