Incendio a Torino centro: a fuoco magazzino di un supermercato

Torino – Un’incendio è divampato nel pomeriggio di ieri, Martedì 23 Dicembre, nel magazzino del supermercato Pam all’incrocio tra via XX Settembre e via Monte di Pietà di Torino. Sul posto si è sviluppata una densa nube di fumo che ha reso difficoltoso che solo il passaggio di cittadini. Non vi sono state persone ferite o intossicate. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco con sette squadre provenienti dai distaccamenti cittadini e i sanitari del 118 Azienda Zero. Indagini a cura della Polizia di Stato, arrivata con alcune volanti. Gli agenti hanno anche aiutato alcune persone ad uscire dal palazzo. Le cause del rogo sono al momento da accertare. La Polizia locale ha chiuso il tratto di strada interessato con tre pattuglie. Ci sono stati forti disagi per il trasporto pubblico: Gtt ha dovuto deviare diverse linee su percorsi alternativi.