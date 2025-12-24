Un uomo muore alla guida per un malore

Borgomanero (NO) – Un tragico incidente si è verificato ieri mattina a Borgomanero intorno alle 11:15: un uomo ha perso la vita a causa di un malore mentre era alla sua guida della sua auto. L’uomo è riuscito a fermare il veicolo sulla carreggiata, pro prima della rotonda che conduce alla strada per Piovino, evitando così di provocare incidenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa con due mezzi, che hanno prestato i primi soccorsi ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I Carabinieri di Borgomanero hanno chiuso temporaneamente il traffico nella zona per consentire i rilievi del caso ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.