Calcio Serie B – La recupera nel secondo tempo il Monza: vince 1-2 a Modena ed è primo in classifica

Modena ( Modena – Monza 1-2) – Nell’anticipo della 18 giornata di Serie B il Monza sbanca il Braglia di Modena vincendo per 1-2 e recuperando la gara nel secondo tempo, dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa. Partita a due facce: nel primo tempo meglio il Modena che crea di più andando diverse volte vicino al vantaggio, nel secondo tempo il Monza tira fuori i denti e conquista tre punti su un campo molto ostico. Al 3′ il Monza è già pericoloso: Azzi lanciato in profondità da Mota, conclude in area defilato: palla a lato del palo. Intorno al 20′ si fa vedere il Modena: prima Izzo scivola e ne approfitta Zanimacchia concludendo alto, poi Massolin rientra e calcia con il sinistro costringendo Thiam a rifugiarsi in corner. Al 37′ vantaggio Modena: Izzo atterra in area Gliozzi, l’arbitro, dopo il consulto Var, indica il dischetto degli undici metri, il numero 9 si incarica della battuta tirando alla sinistra del portiere che rimane fermo. Nel secondo tempo dopo 5′ il Monza trova il pari: Birindelli mette in mezzo un pallone, Mota spizzica e trova sul secondo palo Azzi che insacca da pochi passi. Al 64′ il gol che decide l’incontro: corner di Baldè, Ravanelli stacca di testa e batte Chichizola. Nel finale il risultato non cambia nonostante il forcing finale della squadra du Sottil.

Modena – Monza

Gol: pt 40′ Gliozzi; Șt 50’Azzi, 65′ Ravanelli

Modena (3-5-2) : 1 Chichizola; 77 Tonoli, 28 Adorni, 20 Nieling; 7 Zampano ( 65′ Beyuku), 8 Santoro (80′ Magnino), 16 Gerli, 5 Sersanti ( 74’Pyyhtia), 98 Zanimacchia ( 80′ Di Mariano); 17 Massolin ( 74′ Mendes), 9 Gliozzi. In panchina: 78 Bagheria, 22 Pezzolato, 33 Cauz, 25 Dellavalle, 19 Nador, 4 Pergreffi. All. Sottil

Monza ( 3-4-2-1): 20 Thiam; 44 Carboni, 13 Ravanelli, 4 Izzo; 7 Azzi, 32 Pessina, 21 Colombo ( 90′ Delli Carri), 19 Birindelli ( 79’Bakoune); 17 Baldè (90’Brorsson), 26 Ciurria (90′ Lucchesi); 47 Mota ( 90′ Petagna). In panchina: 1 Pizzignacco, 43 Strajnar, 9 Maric, 16 Sardo, 25 Alvarez, 27 Capolupo, 52 Mout. All. Bianco

Arbitro: Bonacina di Bergamo