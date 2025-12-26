Gelindo al teatro San Francesco di Alessandria: “l’Europa ci vuole più green anche se noi siamo già abituati ad essere al verde”

Alessandria – Alla tradizionale “Businà” di Natale ad Alessandria, tradizione legata alla rappresentazione sacra del Gelindo, una commedia popolare in dialetto locale che mescola temi sacri e realtà alessandrina, con la “Businà” che indica gli interventi comici e satirici dei pastori nel dialetto del luogo, Gelindo – il popolare pastore mandrogno – sul palcoscenico ha citato con ironia maggioranza e opposizione, governo e campo largo: la satira del Gelindo non ha risparmiato nessuno, nemmeno l’Europa che “ci vuole più green” anche se “noi siamo già abituati ad essere al verde”. Lo spettacolo è andato in scena ieri sera (per la 101/a volta) e Gelindo che, secondo la tradizione, fu il primo ad adorare Gesù Bambino nella grotta di Betlemme, ha fornito, come di consueto, la sua chiave di lettura dei fatti dell’anno: “I politici a Roma dovrebbero prendere esempio dalla brava gente”. Invece sono sempre dietro a bisticciare”.

Gelindo andrà ancora in scena questa sera e poi il 5, 6, 10 e 11 gennaio.