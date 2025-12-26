Morto nella notte un anziano investito da un’auto, l’investitore è scappato

Leinì (TO) – Verso le 2:30 di questa notte, per cause in corso di accertamento, in via Monte Grappa, davanti al civico 27, un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto che, dopo l’urto, l’ha trascinato per trenta metri, per poi poi allontanarsi. Il conducente non ha prestato soccorso ma ha fatto perdere le proprie tracce. Sul posto il 118 e i Carabinieri che stanno effettuando i rilievi del caso per accertare la dinamica del tragico incidente e per avviare le ricerche del conducente.