Si è costituita la donna al volante che la Notte di Natale ha investito un anziano mentre attraversava sulle strisce

Leinì (TO) – È stata una giovane di 21 anni che, al volante di una Grande Punto intestata alla madre, ha investito la Notte di Natale un uomo di 75 anni morto subito dopo l’incidente. Non si era fermata per prestare soccorso all’anziano travolto sulle strisce pedonali della rotonda tra via Lombardore e via Coppi e trascinato per oltre venti metri. Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che a bordo dell’auto si trovavano anche il fratello ventenne e un’altra ragazza di 18 anni. I tre sono stati denunciati in stato di libertà per omissione di soccorso, mentre alla ventunenne è contestato anche l’omicidio stradale.