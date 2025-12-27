Calcio Serie A – Sconfitta interna per il Toro: 1-2 per il Cagliari

Torino ( Torino – Cagliari 1-2) – Il Cagliari si sblocca in trasferta e ottiene una grande vittoria: è 2-1 sul Torino. L’avvio è equilibrato all’Olimpico e il match non si sblocca immediatamente, con un episodio molto discusso. Paleari sembra infatti travolgere Idrissi in uscita e il Cagliari chiede un rigore, ma Doveri e il Var sono di un altro avviso: niente rigore, niente offside o tocchi col braccio fuori dall’area e addirittura niente fallo. Si riparte dunque e il Torino, al 27′, rompe l’equilibrio: Adams serve Vlasic, che si trova smarcato e insacca l’1-0. Quinta rete per il croato, sempre più in forma, ma i granata faticano a controllare il match. Simeone sfiora il bis ma, al 46′ e nel recupero, il Cagliari pareggia: corner, spizzata di Mazzitelli e 1-1 di Prati. Nella ripresa il Cagliari sfiora anche il vantaggio con Palestra e Pisacane prepara dei cambi, ma Kilicsoy lo anticipa. L’attaccante, che stava per essere sostituito, ne salta tre e beffa Paleari con un sinistro imparabile: ecco il 2-1 del Cagliari al 65′. Vince dunque il Cagliari, che sale a quota 18 punti e si allontana dalla zona-retrocessione. Si ferma dopo due successi, dunque, il Torino: 20 punti per Baroni.

Torino – Cagliari

Gol: 27′ Vlasic , 46’pt Prati , 20′ st Kilicsoy



Torino (3-5-2) – Paleari ; Tameze , Maripan , Ismajli ; Pedersen (33′ st Aboukhlal ), Vlasic , Asllani (33′ st Ngonge ), Gineitis (33′ st Ilkhan ), Lazaro (24′ st Nkounkou ); Adams (24′ st Zapata ), Simeone . In panchina: Popa, Israel, Anjorin, Sazonov, Dembelé, Casadei, Biraghi, Njie, Pellini. All. Baroni.

Cagliari (3-5-1-1): Caprile ; Zappa , Deiola , Luperto ; Palestra , Mazzitelli (27′ st Cavuoti ), Prati (38′ st Obert ), Adopo , Idrissi ; Gaetano (24′ st Esposito ); Kilicsoy (27′ st Borrelli )In panchina: Ciocci, Radunovic, Cogoni, Di Pardo, Rog, Pintus, Pavoletti, Trepy. All. Pisacane.

Arbitro: Doveri.