Calcio Serie A – Tris del Como al Lecce: sesto posto in classifica raggiunto

Lecce (Lecce – Como 0-3) – Il Como si riprende dopo due ko consecutivi e rilancia l’assalto all’Europa: è 3-0 sul Lecce nel segno di Nico Paz, che sale a sei gol e sei assist. Avvio decisamente squilibrato al Via del Mare, con gli ospiti che comandano il possesso palla e provano a far valere la propria superiorità tecnica. Jesus Rodriguez è il primo a rendersi pericoloso, ma la rete che sblocca il match arriva solo al 20′ ed è molto contestata. Nico Paz calcia di potenza, trova la deviazione di Tiago Gabriel e spiazza Falcone, ma l’azione parte da una gomitata del fantasista: Marchetti convalida e non annulla la rete, espulso Di Francesco per proteste. Nella ripresa Fabregas sostituisce l’ammonito Smolcic, ma parte molto meglio il Lecce. Salentini pericolosi con Gallo e lariani che si difendono, per poi chiudere i giochi al 66′. Ci pensa Jacobo Ramon, in mischia, a siglare il bis e insaccare un pallone vagante. Il Via del Mare si ammutolisce e i cambi offensivi del Lecce hanno l’esito opposto rispetto alle attese, sbilanciando ulteriormente la squadra. Ne approfitta il Como, che dilaga e trova il 3-0 al 75′, col filtrante di Nico Paz e la zampata di Douvikas. Il greco troverebbe anche il poker in rovesciata, ma l’arbitro annulla per un precedente offside. Vince dunque 3-0 il Como, che scavalca temporaneamente il Bologna ed è sesto con 27 punti. Si ferma a quota 16 il Lecce, +4 sul Verona terzultimo.

Lecce – Como

Gol: 20′ Nico Paz, 21′ st Jacobo Ramon , 30′ st Douvikas.

Lecce (4-3-3) – Falcone ; Danilo Veiga , Siebert , Tiago Gabriel , Gallo ; Kaba 5, Ramadani (45′ st Gorter ), Maleh (25′ st N’Dri ); Pierotti (34′ st Alex Sala ), Stulic (25′ st Camarda ), Sottil (34′ st Helgason ). In panchina: Samooja, Penev, Ndaba, Perez, Jean, Kouassi, Kovac. All. Di Francesco.

Como (4-2-3-1) – Butez ; Smolcic (1′ st van der Brempt ), Jacobo Ramon , Diego Carlos (33′ st Kempf ), Alberto Moreno ; Perrone , Da Cunha ; Vojvoda (39′ st Baturina ), Nico Paz (45′ st Le Borgne), Jesus Rodriguez (33′ st Kühn ); Douvikas . In panchina: Vigorito, Cavlina, Alex Valle, Dossena, Caqueret, Sergi Roberto, Posch, Cerri. All. Fabregas.

Arbitro: Marchetti