Calcio Serie B – La Sampdoria ottiene la terza vittoria in casa: battuta nel finale la Reggiana

Genova ( Sampdoria – Reggina 2-1) –Terza vittoria casalinga consecutiva per la Sampdoria, al termine di una gara agraria in un Ferraris catino incandescente. I blucerchiati, complici i risultati dagli altri campi, compiono un bel balzo in classifica, abbandonando la zona retrocessione. Una gara per nulla facile, vinta in rimonta grazie al goal allo scadere di Barak, arrivato al termine di un secondo tempo all’arrembaggio. Nella prima frazione di gioco un errore clamoroso in avvio a spianare la strada al vantaggio della Reggiana con Portanova e il pronto pareggio del giovane Conti. Prova di maturità della formazione di Foti e Gregucci, padrona del campo, intraprendente e con l’elmetto ben calato in testa contro uno degli avversari più spigolosi del campionato.Partenza aggressiva della Sampdoria, che prova a imporre il proprio gioco, ma al 13′ è imperdonabile l’errore di Venuti che regala l’azione del vantaggio alla Reggiana. Passaggio orizzontale completamente sbagliato, Rover ruba palla e avvia il contropiede, cross sul secondo palo per Portanova che buca Ghidotti.Minuto 25, Pafundi guadagna un corner, dalla bandierina palla che esce, Conti la arpiona, controlla e calcia con il sinistro dal limite dell’area alle spalle di Motta, immobile e ingannato da una leggera deviazione di Magnani. All’87 il gol della vittoria: da una punizione dalla trequarti arriva la fucilata di Barak, su scarico di Çuni, che ribalta il risultato. Esplode il Ferraris, poi è una battaglia nella bolgia, sei minuti di recupero che diventano sette, calci, spintoni e rissette, alla fine arriva il triplice fischio che vale tre punti pesantissimi nella corsa verso la salvezza.

RSampdoria – Reggiana

Gol:13′ Portanova, 25′ Conti; st 87′ Barak

Sampdoria ( 3-5-2): Ghidotti; Venuti (42′ Ferrari), Hadzikadunic , Giordano (59′ Ioannou ); Depaoli , Conti (79′ Ricci ), Henderson , Abildgaard , Cherubini (59′ Barak ); Pafundi (79′ Çuni ), Coda . All. Gregucci.

Reggiana (3-4-2-1): Motta ; Papetti , Magnani , Quaranta ; Rover (56′ Marras ), Reinhart (78′ Mendicino ), Charlys , Bozzolan (78′ Libutti ); Tavsan (70′ Lambourde ), Portanova ; Novakovich (78′ Gondo ). All. Dionigi.

Arbitro: Collu di Cagliari