Calcio Serie B – Lo Spezia vince la partita nel recupero: 2-1 al Pescara

La Spezia ( Spezia – Pescara 2-1) – Torna alla vittoria lo Spezia che porta a casa tre punti all’ultimo minuto dopo una gara che aveva visto passare in vantaggio i padroni di casa per poi essere raggiunti dal Pescara. Al 94′ ci pensa Artistico a regalare il successo ai suoi con un g0l da attaccante vero che si fa valere in area di rigore. La squadra di Donadoni vince la terza gara nelle ultime cinque partite e chiude nel migliore dei modi il suo 2025. All’8′ passa lo Spezia: conclusione perfetta di Di Serio che ha sorpreso Desplanches con un missile terra area che si è insaccato sotto la traversa. Il pareggio nei minuti di recupero del primo tempo: indecisione dentro l’area di rigore della difesa dello Spezia, con Beruatto che non controlla, Soleri non allontana e Dagasso sfrutta l’occasione lasciando partire un destro sotto la traversa di Mascardi. Allo scoccare del 92′ ecco che lo Spezia trova il gol del vantaggio e della vittoria: Artistico si fa valere in area di rigore prendendo posizione, stoppando e lasciando partire da sotto porta un tiro che batte Desplanches.

Spezia – Pescara

Gol: pt 8′ Di Serio, 45′ Dagasso; st 90′ Artistico

Spezia ( 3-5-2): 12 Mascardi; 2 Wisniewski, 55 Hristov, 11 Beruatto; 32 Vignali, 80 Kouda ( 82′ Verde), 29 Cassata, 25 Bandinelli (20′ Comotto), 31 Aurelio; 20 Di Serio ( 69′ Vlahovic), 27 Soleri (69′ Artistico). In panchina: 16 Loria, 6 Jack, 37 Mateju, 26 Onofri, 23 Candela, 36 Candelari, 10 Lapadula, 8 Nagy. All. Donadoni

Pescara ( 3-5-2): 1 Desplanches; 26 Gravillon, 13 Brosco ( 13’Sgarbi), 2 Capellini; 3 Letizia, 8 Dagasso ( 55′ Caligara), 14 Valzania, 27 Olzer ( 85′ Squizzato), 16 Corazza; 9 Di Nardo, 15 Tonin ( 70′ Cangiano). In panchina: 22 Saio, 12 Profeta, 35 Giannini, 95 Corbo, 5 Brandes, 36 Berardi, 17 Okwonkwo, 31 Vinciguerra. All. Testini

Arbitro: Zanotti