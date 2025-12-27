Calcio Serie B – Sempre più in fondo alla classifica la Virtus: sconfitta per 1-0 a Venezia

Venezia ( Venezia – Virtus Entella 1-0) –Contro una delle squadre più in forma del campionato l’Entella riesce a fare la sua partita e si piega solo al gol di Yeboah. È Yeboah ad accendere il Venezia nei primi minuti di gioco, prima un tiro da fuori deviato in calcio d’angolo, poi con uno slalom all’interno dell’area concluso con un destro ben coperto da Colombi. È proprio il numero 10 a portare avanti il Venezia al 16’, servito sull’esterno incrocia il sinistro, Di Mario è sulla traiettoria ma non riesce ad allontanare. 1-0.Sempre Yeboah a seminare il panico, altro slalom gigante all’interno dell’area, monumentale Nichetti nell’immolarsi e a respingere con il corpo un tiro a botta praticamente sicura.Occasione per i padroni di casa al 58’, un tiro deviato diventa buono per Casas che davanti a Colombi mette alto.Duncan va a calciare davanti a un groviglio di maglie, non passa la sua conclusione. Altro pericolo per l’Entella: Mezzoni ci prova da lontano e impegna Stankovic costretto a respingere in calcio d’angolo. Insiste la squadra di Chiappella, Dalla Vecchia libera il tiro dal centro dell’area, altra deviazione in corner.Al 75’ l’Entella trova il pari con Franzoni, si alza la bandierina, fuorigioco. Bariti rientra e crossa con il sinistro, Franzoni riesce a prendere il tempo, Stankovic si distende e blocca il tentativo aereo del centrocampista Biancoceleste.

Venezia – Virtus Entella

Gol: pt 16′ Yeboah

Venezia: Stankovic F., Schingtienne J., Svoboda M., Sverko M. (dal 37′ st Sidibe A.), Hainaut A., Perez K., Duncan A. (dal 38′ st Bohinen E.), Doumbia I., Sagrado R. (dal 32′ st Haps R.), Yeboah J. (dal 32′ st Compagnon M.), Casas A. (dal 18′ st Fila D.). In panchina: Bohinen E., Compagnon M., El Haddad S., Fila D., Grandi M., Haps R., Korac S., Lella N., Minelli S., Pietrelli A., Sidibe A., Venturi M. Allenatore: Stroppa G..

Virtus Entella: Colombi S., Parodi L. (dal 34′ st Fumagalli T.), Tiritiello A., Marconi I. (dal 25′ st Bariti D.), Di Mario S., Nichetti M. (dal 14′ st Dalla Vecchia M.), Franzoni A., Mezzoni F. (dal 25′ st Portanova D.), Karic N. (dal 14′ st Benali A.), Debenedetti A., Guiu B.. In panchina: Bariti D., Benali A., Dalla Vecchia M., Del Frate F., Fumagalli T., Lipani J., Moretti L., Palomba L., Portanova D., Russo F., Sanguineti M. Allenatore: Chiappella A..

Arbitro: Di Marco di Ciampino