Gestione Acqua ha sempre ragione anche quando perde… E perde spesso

Novi Ligure (AL) Piero Evaristo Giacobone – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e, per l’ennesima volta, devo “fare le pulci” al sindaco Rocchino Muliere (nella foto) e alla sua giunta di sinistra, sgangherata e incapace. Mentre il Tar dà torto ad Acos Gestione-Acqua che, violando la legge, ha soci privati, c’è il sindaco di Novi che si gira dall’altra parte e segue a occhi chiusi l’azienda, ricevendo applausi dai suoi e facendo con una bella faccia tosta dichiarazioni roboanti nonostante che un tribunale gli abbia dato torto marcio. Ora parlano di risarcimenti (?). Idea curiosa: dal 2018 i gestori della Cosa Pubblica hanno incassato tariffe illegittime, anche con soci privati. Achtung utenti (cioè cittadini che pagano le tasse): se si apre il capitolo danni, chi crede di chiedere soldi rischia di doverne restituire parecchi con pesanti interessi. Forse prima di dichiararsi sempre nel giusto, qualcuno dovrebbe fermarsi e ragionare. Perché l’unica cosa certa è che, finora, la leggenda di Gestione Acqua invincibile è solo una belinata, mentre D’Ascenzi pare abbandonare a se stessa una barca che affonda.

E io pago.