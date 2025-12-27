Tragedia della solitudine a Torino: i vicini sentono un forte odore, uomo trovato senza vita

Torino –Tragedia della solitudine a Torino. Oggi, 26 dicembre, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale sono intervenuti in via Bagnasco 8, dove alcuni residenti si erano insospettiti per il forte odore che proveniva da un appartamento. Suonando il campanello, l’uomo che da tempo viveva lì all’apparenza da solo, 70 anni, non rispondeva. Aperta la porta, pompieri e vigili si sono trovati di fronte una casa in gran disordine, con un odore così pungente da faticare a respirare. Sembra che l’anziano fosse deceduto da diversi giorni. Nessuno, prima d’ora, aveva dato l’allarme. Dai primi accertamenti, sembrano escluse le ipotesi di morte violenta o di un gesto volontario. Adesso sono in corso le indagini per capire se davvero il decesso sia dovuto a cause naturali.