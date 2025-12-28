Arrampicatori bloccati in parete a Cumiana: salvataggio notturno con l’elicottero

Cumiana (To) –Ieri sera si è svolto un intervento notturno del soccorso alpino e speleologico piemontese e del servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte nel comune di Cumiana, nel Torinese, per una cordata di arrampicatori bloccati in parete.L’allarme è stato lanciato intorno alle 17.15, quando la coppia si trovava in sosta a tre tiri da terra, dopo che le corde doppie con cui si stavano calando sono rimaste incastrate.La centrale operativa ha fatto intervenire le squadre di terra e ha allertato l’elisoccorso che, in quel momento, stava passando alla configurazione per i voli notturni. In considerazione della complessità tecnica dell’operazione è stato imbarcato sull’elicottero un tecnico del soccorso alpino aggiuntivo a supporto dell’equipe. Dopo un primo sopralluogo dall’alto, i piloti hanno stabilito che i soccorritori potevano essere calati con il verricello direttamente sulla sosta in cui i due arrampicatori erano rimasti bloccati. Si è, quindi, passati al recupero: entrambi gli sfortunati sono stati issati con il verricello e portati a valle, infreddoliti ma in buono stato di salute.