Calcio Serie A – Tre reti del Milan al Verona: a San Siro finisce 3-0

Milano ( Milan – H.Verona 3-0) – Il Milan ha battuto 3-0 l’Hellas Verona nella diciassettesima giornata di Serie A, lasciandosi alle spalle la brutta prova in Supercoppa Italiana e tornando alla vittoria a San Siro dopo il pareggio nell’ultima occasione. Dopo un primo tempo complicato e con il pallino del gioco tra i piedi gialloblù pur senza soffrire, i rossoneri hanno sbloccato il match nel recupero con la deviazione vincente di Pulisic. Al rientro dall’intervallo è salito in cattedra Nkunku con i suoi primi due gol in Serie A tra il 48′ e il 53′: prima il francese si è procurato e ha realizzato un rigore, poi è stato il più veloce a ribadire in rete un pallone deviato da Montipò sul palo su conclusione di Modric.Dopo un primo tempo passato a guardare e a controllare il palleggio gialloblù senza subire tiri in porta, il Milan – con il solito Pulisic – ha trovato la giocata che ha sbloccato la sfida e a inizio ripresa con Nkunku uno dei protagonisti più aspettati ha chiuso velocemente i conti portandosi sul 3-0 in un delitto, sportivamente parlando, perfetto.

Milan . H.Verona

Gol: 46′ Pulisic, 3′ st rig. Nkunku, 8′ st Nkunku

Milan (3-5-2): Maignan ; Tomori (41′ st Odogu ), De Winter , Pavlovic ; Saelemaekers (30′ st Athekame ), Loftus-Cheek (25′ st Fofana ), Modric (25′ st Jashari ), Rabiot , Bartesaghi ; Nkunku , Pulisic (30′ st Ricci ).In pamchina.: Terracciano, Torriani, Estupinan, Odogu, Castiello. All.: Allegri

Hellas Verona (3-5-2): Montipò ; Nunez , Nelsson , Bella-Kotchap ; Oyegoke (30′ st Serdar ), Niasse , Al-Musrati (40′ st Harroui ), Bernede , Bradaric (20′ st Valentini ); Giovane (1′ st Sarr ), Mosquera (1′ st Orban ). In panchina.: Perilli, Toniolo, Perez, Valentini, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Gagliardini, Cham, Ajayi. All.: Zanetti

Arbitro: Fabbri