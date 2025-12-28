Muore di freddo nell’ex stabilimento di Via Dante: gli amici danno l’allarme

Torino – Il corpo di un uomo è stato ritrovato ieri, Sabato 27 Dicembre, intorno alle 13 nel vecchio stabilimento Osi-Ghia di corso Dante, dal lato del civico 11. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 di Azienda Zero e i Carabinieri. Si tratta di un signore di nazionalità marocchina, che si chiamava Mostafa e aveva intorno ai 70 anni. Era un clochard che da più sette anni dormiva nella fabbrica abbandonata ed è deceduto probabilmente per cause naturali, ma sono in corso tutti gli accertamenti del caso. La zona è spesso utilizzata da persone senza fissa dimora per trovare riparo dal freddo delle notti.