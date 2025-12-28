Niente fuochi artificiali e botti ad Alessandria e Acqui

Alessandria – Niente botti nella Notte di Capodanno soprattutto per rispetto degli animali che hanno un udito molto più sensibile di quello umano e i petardi li terrorizzano al punto che, disorientati e impauriti, nei Capodanno passati si sono persi, spaesati sono stati investiti dalle auto in transito, o annegati nel fiume. Il Comune quest’anno è intervenuto concretamente vietando “l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici in vigore già dal 24 dicembre e fino al 6 gennaio e il martedì grasso di Carnevale”, con sanzioni da 200 a 500 euro. È stato così raccolto positivamente il parere dell’assessora alla “Tutela animali” Roberta Cazzulo che ha sottolineato l’importanza di rispettare gli animali e l’ambiente, anche nei momenti di festa. Nel rispetto di questo messaggio, non avrà luogo lo spettacolo pirotecnico per San Silvestro. Anche ad Acqui i botti saranno vietati, ad eccezione della mezzanotte. L’ordinanza entrerà in vigore domani e rimarrà valida fino al 7 gennaio. Ma non solo nell’alessandrino e nell’acquese perché anche nel tortonese Sarezzano e Carbonara Scrivia saranno senza petardi su vie, piazze e all’interno dei giardini e aree verdi di proprietà comunale. A Sarezzano il divieto durerà fino al 7 gennaio mentre a Carbonara fino all’11 gennaio, con sanzioni per i trasgressori che vanno da 60 a 600 euro.