Pallacanestro Serie A – La Bertram batte Reggio Emilia e conquista le final eight di Coppa Italia

Tortona ( Bertram Tortona – Unahotels Reggio Emilia 81-67) – Si chiude con il sorriso il 2025 della Bertram Derthona che sconfigge Reggio Emilia per 81-76 e centra matematicamente le Final Eight di Coppa Italia 2026. Fondamentale l’apporto del solito Vital, che chiude con 25 punti, oltre alla doppia doppia da 13 punti e 11 rimbalzi di Olejniczack. Hubb chiude con 10 punti e 6 assist. Le due squadre si studiano a distanza nei primi dieci minuti di gioco, a punteggio limitato. Parte forte il solito Vital, già a quota 7 punti con la prima tripla della partita, seguito a ruota da Gorham. Per Reggio Emilia è consolidata la chimica tra il centro colombiano Echenique e il playmaker Caupain, che chiude il primo quarto con la tripla che vale il 14-17 Biancorosso. Il parziale positivo di Reggio continua nel secondo quarto, con un 0-9 per gli ospiti che toccano il massimo vantaggio sul più 7. Il Derthona risponde con un 16-0 che restituisce il controllo alla squadra di Fioretti, non permettendo a Reggio Emilia di segnare per oltre sei minuti. Gli ospiti accorciano sul finale e all’intervallo la Bertram conduce 33-31. Al ritorno in campo il Derthona ritrova il più dieci con una tripla dall’angolo di Hubb, mattatore del terzo quarto con due conclusioni dalla’ arco e un assist per Olejniczack. Al termine del terzo periodo i Bianconeri vanno avanti 59-50, grazie anche a un appoggio sotto canestro di Biligha, trovato da Baldasso. Nel quarto quarto sin alza l’intensità della sfida di Chapman, che contribuisce all’allungo Bianconero mantenendo la doppia cifra di vantaggio, toccando il più 13 con sei minuti da giocare dopo un gioco da tre di Baldasso. Il finale di partita è esclusivamente in controllo per la squadra di Fioretti, che centra le Final Eight di Coppa Italia 2026.

Betram Tortona – Unahotels Reggio Emilia

Parziali: (14-17/36-31/59-50)

Betram Tortona: Vital 25, Hubb 10, Gorham 8, Pecchia, Chapman 7, Di Meo, Tandia, Strautins 3, Baldasso 11, Olejniczak, Biligha 4, Rismaa. Coach. Fioretti

Unahotels Reggio Emilia: Barford 13, Thor 8, Woldetensae, Caupain 11, Williams 5, Uglietti 13, Carboni, Severini 3, Echenique 9, Vitali, Manfredotti. Coach. Priftis

Arbitri: Baldini di Firenze, Paglialunga di Taranto, Dionisi di Ancona