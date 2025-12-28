Paura in pasticceria: commessa aggredita e rapinatore in fuga

Genova – Paura in Vico dei Castagna nel centro storico genovese. Intorno alle ore 14 di Sabato 27 Dicembre c’è stata una rapina presso la pasticceria Viganotti. Un uomo è entrato nel locale e, nel tentativo di portare via l’incasso, ha strattonato una dipendente di 30 anni, procurandole un trauma ad un braccio e lividi alla mano, prima di darsi alla fuga. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca genovese che ha prestato soccorso alla donna, medicata sul posto e poi portata al Pronto Soccorso del Galliera in codice verde. In Vico dei Castagna sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per rintracciare il fuggitivo, anche con l’utilizzo delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. Secondo quanto appreso le ricerche sono in corso.