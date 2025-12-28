Rave party in zona Casetta: forze dell’ordine controllano l’area del Forte Guercio

Alessandria – Polizia di Stato, Polizia Locale e Carabinieri stanno monitorando l’area in zona Casetta, ad Alessandria, dove nelle ultime ore è stato organizzato un rave party.mSecondo quanto si apprende, circa 300 ragazzi si sono radunati nella zona del Forte Guercio. Le forze dell’ordine sono presenti sul posto per controllare la situazione. Al momento non sono registrate criticità legate alla sicurezza e alla viabilità nell’area.Alcuni ragazzi stanno già lasciando l’area e il monitoraggio prosegue.