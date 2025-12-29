Donna trovata morta nel cortile di un palazzo a Milano

Milano – Tragedia a Milano. Una donna, dall’età apparente di 35 anni, è stata trovata morta nel cortile di uno stabile in via Paruta, una parallela di via Padova, al civico 74. Un tratto di strada è stato chiuso al traffico.Secondo quanto si apprende, i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto intorno alle otto e mezza del mattino, avvertiti dal custode, che ha trovato il corpo. Presenti anche i carabinieri e il medico legale per stabilire le cause del decesso. A quanto pare, la donna non abiterebbe nel condominio dove è stata trovata. I militari della squadra investigativa escludono al momento che si tratti di un gesto volontario. A una prima ispezione, il cadavere presenta alcuni segni sul collo.