Lite per questioni di viabilità, scendono dall’auto e scoppia la rissa

Genova – Violenza in strada a Genova nella giornata di domenica 28 dicembre 2025. Due gli episodi su cui indaga la polizia, il primo avvenuto in mattinata a Voltri e l’altro in serata a Staglieno. Nel primo caso si è trattato di una lite tra fidanzati. Intorno alle 21:10, invece, un’ambulanza della Nuova Volontari San Fruttuoso è intervenuta, insieme alla polizia, in via Bobbio in seguito a un’aggressione per questioni di viabilità. Un uomo di circa 45 anni, senza specificare il motivo della contesa con altri due soggetti, ha riferito di essere stato malmenato e ferito alla testa. Medicato sul posto, è stato poi accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. I due hanno interrotto la loro azione violenta solo per l’intervento di tre passanti, quindi sono risaliti a bordo di un’auto scura e si sono dileguati prima dell’arrivo della volante. Indagini in corso.