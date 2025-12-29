Pallacanestro Serie A2 – L’Urania Milano batte Cento e ritorna a sorridere

Milano ( Urania Milano – Sella Cento 97-85) – Grande prova di squadra della Wegreenit Urania Milano (cinque giocatori in doppia cifra) che doma Cento, 97-85. Sprint decisivo dei Wildcats nel quarto periodo trascinati da Taylor e Amato (49 punti combinati), non basta alla Sella un ottimo Devoe (24 punti). Primi squilli rossoblu di Gentile e Taylor in una sfida sempre equilibrata, D’Almeida tiene avanti i padroni di casa, 13-12. Qualche palla persa banale viene capitalizzata dalla Sella che impatta con il primo canestro del grande ex Matteo Montano, 15-15. Il finale di quarto non è da ricordare per entrambe le squadre, la Wegreenit mantiene un punto di vantaggio alla prima sirena, 20-19. Cento si affida al talento di Devoe, già in doppia cifra dopo 11 minuti, Milano replica provando ad alzare la velocità in transizione, di Lupusor e Sabatini le triple della mini fuga di Urania, 30–23. Taylor con una tripla da distanza siderale e 7 punti di classe infiamma l’Allianz Cloud, Wegreenit avanti 47-42 alla pausa lunga. Dopo l’intervallo arriva sino a 9 il margine della Wegreenit con Cavallero protagonista,, la Sella non molla un colpo e resta attaccata ai Wildcats, 53-51 di Devoe. Gentile sfonda il muro della doppia cifra di vantaggio con due morbide conclusioni, gli ospiti hanno sette vite, Fall e Davis per il meno 6 alla penultima sirena, 70–64. Una clamorosa ingenuità di D’Almeida, antisportivo e canestro di Arletti, lanciano il recupero definitivo della truppa di coach Di Paolantonio, 70-69 di Davis. Un lampo di Amato risveglia la Wegreenit, Gentile e Cavallero confezionano il nuovo parziale rossoblu, 77-69. Conti prova a lanciare la disperata rimonta degli emiliani, regge il fortino di Milano con Amato che spara due siluri fondamentali e l’assist volante per D’Almeida che chiude i giochi, 94-80.

Urania Milano – Sellan Cento

Parziali: (20-19, 27-23, 23-22, 27-21)

Urania Milano:Kevion Taylor 27 (10/14, 2/4), Andrea Amato 22 (2/4, 6/9), Alessandro Gentile 15 (7/15, 0/0), Ursulo D’almeida 12 (5/6, 0/0), Matteo Cavallero 11 (4/7, 0/0), Ion Lupusor 3 (0/0, 1/1), Gherardo Sabatini 3 (0/0, 1/1), Roko Rogic 2 (1/4, 0/0), Alessandro Morgillo 2 (1/2, 0/0), Morgan Rashed 0 (0/0, 0/0), Luca Rossi 0 (0/0, 0/0), Stefano Bracale 0 (0/0, 0/0). Coach Cardani

Sella Cento: Gabe Devoe 24 (7/13, 2/4), Massimiliano Moretti 15 (6/6, 1/1), Luca Conti 13 (3/4, 2/6), Stacy Davis iv 10 (5/15, 0/6), Nicolas Tanfoglio 8 (1/2, 1/4), Gianmarco Arletti 7 (3/5, 0/1), Matteo Montano 5 (0/2, 1/2), Abdel Fall 3 (1/4, 0/1), Riccardo Piazzi 0 (0/0, 0/0), Leonardo Guerrieri 0 (0/0, 0/0), Nicola Berdini 0 (0/0, 0/0). Coach Di Paoloantonio