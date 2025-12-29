Un uomo ubriaco minaccia il fratello: i vicini si radunano per aggredirlo, tensioni sedate dai Carabinieri

Beinasco (TO) – Un uomo ubriaco, con un cane al guinzaglio, si è presentato sotto casa del fratello e ha iniziato a minacciarlo e insultarlo, urlando successo nel pomeriggio di ieri, a Beinasco in Via Mirafiori. Rapidamente la situazione è degenerata col coinvolgimento di decine di residenti. Sentendo le urla dell’uomo esagitato, alcune persone che abitano nella zona hanno iniziato a radunarsi. Insieme, volevano avvicinarsi al sessantenne. Alcune di loro hanno anche provato ad aggredirlo. Intanto, qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine, intervenute sul posto diverse pattuglie dei Carabinieri. A questo punto, gli Uomini della Benemerita hanno diviso i residenti dall’uomo ubriaco. Alcuni di loro, mentre cercavano di tranquillizzare le persone più agitate, sono rimasti feriti. Anche il sessantenne, negli attimi più concitati, si è scagliato contro i militari. Per questo, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.