A Marassi un detenuto cerca di cavare un occhio a un agente

Genova (Ansa) – Un detenuto sottoposto a osservazione psichiatrica ha aggredito un agente di Polizia Penitenziaria del carcere di Genova durante un ordinario giro di controllo al primo piano della struttura tentando di togliergli un ochio.

L’agente ha riportato una grave lesione ed è stato trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale. Lo denuncia in una nota Fabio Pagani, segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria. “Siamo oltre ogni limite – scrive Pagani – Marassi è un istituto fuori controllo, dove la sicurezza del personale è diventata un optional. Ci chiediamo cosa debba ancora accadere prima che qualcuno si assuma la responsabilità di intervenire. Questo episodio dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, il totale fallimento della gestione dell’istituto. Il Dap e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro non possono più voltarsi dall’altra parte”. Il sindacato chiede “con urgenza la rimozione degli attuali vertici e un immediato cambio di rotta perché così si mette a rischio la vita delle donne e degli uomini in divisa ogni singolo giorno. Le carceri italiane stanno crollando – conclude Pagani – e Genova Marassi ne è l’emblema. Se lo Stato continua a essere assente, la responsabilità politica e amministrativa di quanto accade è chiara e non più rinviabile”.