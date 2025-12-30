Escursionisti bloccati in parete, scattano i soccorsi

Cumiana (TO) – Intervento notturno Sabato sera a Cumiana per il soccorso Alpino e Speleologico piemontese, in collaborazione con il servizio regionale di Elisoccorso di Azienda Zero. L’operazione si è resa necessaria per soccorrere una cordata di arrampicatori rimasta bloccata in parete. L’allarme è scattato intorno alle 17:15, quando la coppia, impegnata in una manovra di discesa in doppia, si è trovata impossibilitata a proseguire a causa delle corde rimaste incastrate. I due scalatori erano fermi su una sosta a circa tre metri da terra, in una situazione che non consentiva l’autonoma risoluzione del problema. La centrale operativa ha immediatamente disposto l’intervento dell’elisoccorso, che in quel momento era in fase di riconfigurazione per operare in modalità notturna. Vista la complessità tecnica del recupero, sull’elicottero è stato imbarcato un tecnico del Soccorso Alpino aggiuntivo, a supporto dell’equipe sanitaria. Dopo la prima ricognizione aerea, i piloti hanno valutato che fosse possibile effettuare lo sbarco dei soccorritori sulla sosta tramite verricello.La manovra ha consentito di raggiungere rapidamente i due arrampicatori e procedere al recupero in sicurezza. Entrambi sono stati issati al verricello e trasportati a valle. I due sono risultati infreddoliti, ma fortunatamente in buone condizioni di salute, senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.