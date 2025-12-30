Incidente sulla A26 nella notte a Mele: un morto e 20 feriti

Ovada (AL) – Tragico incidente stradale avvenuto ieri sera, Lunedì 29 Dicembre, poco dopo le 21 in A6, all’altezza di Mele in provincia di Genova. L’incidente ha coinvolto un camion e un autobus. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento, il camion sarebbe stato urtato dall’autobus. Nell’impatto è mancato l’autista del bus mentre circa 20 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Sul posto sono intervenute due automediche del 118 e quattro ambulanze oltre ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Multedo e di Ovada e la Polizia stradale di Ovada. Il traffico è rimasto bloccato al chilometro 9. L’autostrada è ora percorribile.