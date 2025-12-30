Muore ,dopo essere stata investita, una ragazza di 29 anni

Acqui Terme (AL) –Drammatico esito dell’incidente stradale avvenuto Domenica sera, introno alle 19, lungo la strada statale 30, all’altezza dell’uscita per corso Bagni. La vittima si chiamava Eimy Leon Calderon, giovane donna di 29 anni morta, appunto, dopo essere stata investita da un’automobile. Di origine ecuadoriana e residente da tempo nella città termale, la ragazza stava camminando ai piedi sul margine della carreggiata quando, una macchina, condotta da un ragazzo di poco più di vent’anni, l’ha travolta senza riuscire ad evitarla. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarla prima del trasferimento d’urgenza in codice rosso all’Ospedale di Acqui. Nonostante le cure, la giovane è morta poco dopo il ricovero a causa delle gravissime lesioni riportate durante lo scontro. I Carabinieri sono intervenuti per i rilievi del caso e sono ancora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.