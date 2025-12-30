Muore storico panettiere di Mongardino: i Carabinieri aprono una inchiesta

Mongardino (AT) – A Mongardino è morto a 73 anni Michele Penna, storico panettiere del paese. L’uomo ha perso la vita in seguito ad un incidente sul lavoro. Il fatto è avvenuto ieri mattina. Penna era diventato famoso in tutto il Piemonte per i suoi “grissini stirati”. Una lunga storia familiare di laboriosità e dedizione. Il forno era stato fondato dal padre Giovanni nel 1938. Quando Michele aveva rilevato la ditta la produzione si era specializzata in grissini stirati a mano. Qualche anno fa aveva ceduto il panificio, mentre era passata alle figlie, Monica e Daniela, la gestione dell’omonima panetteria e minimarket in via Marconi a Mongardino. Dopo la pensione l’uomo continuava a lavorare nell’impresa facendo consegne e portando i prodotti alimentari in negozio. Come detto, Penna stava spostando delle merci da un magazzino all’altro manovrando un muretto. Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri di Castello d’Annone, il carrello elevatore si è ribaltato, forse a causa di un dissesto della stradina.Sul caso è stata aperta una inchiesta.