Ordina cibo a casa, poi minaccia il rider puntandogli una pistola

Pavia – Ha ordinato del cibo con un’app di food delivery, e quando il rider si è presentato davanti all’ingresso lo ha minacciato con una pistola. Poi si è nascosto in casa.È successo il giorno di Natale a Pavia, in una via del centro. I carabinieri sono intervenuti sul posto con diverse pattuglie, e hanno messo in sicurezza la zona. In seguito hanno individuato il responsabile, un cittadino italiano di 31 anni, e hanno sequestrato l’arma utilizzata: era una pistola a salve, senza il tappo rosso. I militari hanno trovato anche le munizioni e un passamontagna.Il 31enne è stato in seguito denunciato per quanto accaduto alla procura di Pavia.