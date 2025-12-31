Arrestato a Malpensa un uomo accusato di traffico internazionale di droga

Milano – Un cittadino americano di 48 anni è stato arrestato dalla Polizia di Frontiera all’aeroporto di Malpensa non appena sbarcato da un volo arrivato dalla Repubblica Domenicana. L’uomo, infatti, era destinatario di un mandato di cattura internazionale emesso dall’Interpol sul richiesta delle autorità statunitensi, per scontare in patria la pena di 15 anni reclusione per reati connessi al traffico di droga. Una volta accertata la sua identità, è stato trattenuto in attesa di essere messo a disposizione della Corte d’Appello di Milano ai fini dell’attivazione delle procedure di estradizione relative al mandato di cattura internazionale. L’uomo dovrà rispondere di traffico internazionale di stupefacenti davanti alla giustizia italiana: gli investigatori della Polaria hanno infatti trovato nel trolley dell’arrestato svariati chili di cocaina.