Incidente sulla funivia del monte Moro: completate le operazioni di evacuazione

Macugnaga (TO) – Si sono concluse poco dopo le 14 le operazioni di evacuazione al monte Moro, a Macugnaga, dopo l’incidente avvenuto questa mattina – martedì 30 dicembre – nella stazione a monte della funivia. Secondo le prime ricostruzioni, una cabina con circa 15 persone a bordo sarebbe arrivata alla stazione troppo velocemente, causando lo schianto. Una decina le persone che sono state trasportate con l’elicottero sanitario all’ospedale San Biagio di Domodossola: secondo quanto riferito dall’Asl Vco, fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite.Gli elicotteri hanno trasportato tutte le persone al campo sportivo di Isella, da cui poi hanno potuto raggiungere il paese. In quota sono invece rimasti, al momento, i titolari e i dipendenti del rifugio Oberto-Maroli e il personale della funivia.