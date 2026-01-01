Concerto di Capodanno stasera a Novi

Novi Ligure (AL) – Stasera alle nove si terrà al Teatro Marenco il Concerto di Capodanno a cura della Fondazione Romualdo Marenco. Saranno eseguiti brani musicali di Mozart, J. Strauss e Marenco diretti da Damiana Natali. Parteciperà anche il flautista Giuseppe Nova ed Elena Piva, prima arpa dell’Orchestra Sinfonica di Milano che si esibiranno accompagnati dall’Orchestra Classica di Alessandria, con cui interpreteranno il celebre Concerto mozartiano K 299. Il programma prevede inoltre l’Ouverture da Le Nozze di Figaro, celebri valzer di Johann Strauss e il Pizzicato nuovo di Romualdo Marenco. Ingresso a pagamento due ore prima dello spettacolo. Biglietteria on line biglietteria.teatromarenco@gmail.com