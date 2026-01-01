Escursionista francese scivola in un valone ed è ritrovato cadavere sai soccorritori

Beaulard (Torino) Ansa – È stato ritrovato morto l’escursionista francese di cui non si avevano più notizie da ieri sera a Beaulard (Torino), in Alta Valle di Susa. Il corpo era in fondo a un vallone nella zona nella zona del torrente Sanità, dove l’uomo, secondo quanto è stato possibile ricostruire, è scivolato. L’allarme era stato dato dai familiari poco prima delle 21. Nella notte si è proceduto alla verifica di alcuni luoghi individuati come prioritari, tra cui un punto Gps registrato con lo smartphone sul profilo Google dell’escursionista. Alle ricerche, coordinate dal servizio di Soccorso alpino, hanno preso parte i vigili del fuoco con squadre a terra, unità cinofile e droni, poi carabinieri e guardia di finanza. Due gli elicotteri impegnati, uno dei quali ha sbarcato con il verricello un’equipe per la rimozione della salma.